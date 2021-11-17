العالول يطلع السفير المصري على آخر التطورات السياسية

رام الله / سما /

أطلع نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، السفير المصري لدى دولة فلسطين طارق طايل، اليوم الأربعاء، على آخر التطورات السياسية، وتوجه القيادة لتعزيز الحياة الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني من خلال قرار إنجاز الانتخابات المحلية، وعقد المؤتمر الثامن لحركة "فتح".

وتطرق العالول خلال اللقاء، الذي عقد بمكتبه بمدينة رام الله، إلى الانتهاكات الإسرائيلية اليومية والاستيطان، وجهود القيادة لمواجهة السياسية الإحتلالية التي تعيق تحقيق السلام العادل القائم على أساس حل الدولتين وتجسيد الإستقلال الفلسطيني بإقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 والقدس الشرقية عاصمتها.

من جانبه، أكد السفير المصري، موقف بلاده الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة المستقلة وبذل الجهود لتحقيق المصالحة وإنهاء ملف الإنقسام.