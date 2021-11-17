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طالع .. سلسلة قرارات حكومية لدعم قطاعات مجتمعية واقتصادية في غزة

الأربعاء 17 نوفمبر 2021 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
طالع .. سلسلة قرارات حكومية لدعم قطاعات مجتمعية واقتصادية في غزة



غزة/ سما /

قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن لجنة متابعة العمل الحكومي اتخذت سلسلة قرارات وإجراءات تهدف لدعم قطاعات مجتمعية واقتصادية وذلك خلال جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء.

وذكر المكتب في تصريح صحفي، أن اللجنة قررت تكليف وزارة الاقتصاد بإعادة تفعيل السجلات التجارية الفردية المشطوبة منذ عام 2019م، الخاصة بصغار التجار دون تحصيل الرسوم المستحقة عليها.

وأوضح أن اللجنة اعتمدت عدد من الإجراءات لدعم منتج العجوة المحلي، وتكليف وزارتي الاقتصاد والزراعة بمتابعة تنفيذها.

وأشار المكتب إلى أن اللجنة أقرت صرف مبلغ مالي لتطوير المعمل الجنائي في وزارة العدل وشراء أجهزة تخصصية.

وأفاد بأن اللجنة كلّفت سلطة الأراضي بإعداد المخططات اللازمة من أجل تخصیص منفعة لقطعة أرض حكومية بمساحة 8 دونمات لصالح سلطة الطاقة والموارد الطبیعیة بهدف إنشاء محطة تحویل لصالح محافظة غزة.

كما كلّفت اللجنة وزارة المالیة بعمل تسویة ومخالصة مع جمیع الفنادق والمنتجعات التي تم تخصیصها للحجر الصحي، وإسـقاط المبلـغ المترصـد عـن اسـتهلاك الكهرباء خلال فترات الحجـر الصـحي بقيمة حوالي مليون شیکـل طرف شركة الكهرباء.

وأشار المكتب، إلى أن اللجنة اعتمدت محاضر اجتماعات لجان؛ البنية التحتية، والشئون الاقتصادية، والأمن والسلامة.

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