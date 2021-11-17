الصحة : 3 وفيات و252 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 3 وفيات، و252 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و390 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن حالات الوفاة سجلت في المحافظات على النحو التالي: قطاع غزة (1)، جنين (1)، نابلس (1).

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل 41، بيت لحم 16، رام الله والبيرة 23، ضواحي القدس 3، جنين 7، طولكرم 4، نابلس 10، طوباس 1، قطاع غزة 147، مشيرة إلى أنه تم إجراء 3944 فحصا.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل 35، بيت لحم 15، رام الله والبيرة 15، ضواحي القدس 4، جنين 20، طولكرم 3، نابلس 9، طوباس 8، سلفيت 1، قطاع غزة 280.

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 48 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 75 مصابا، بينهم 8 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وحول جرعات التطعيم، قالت الصحة إن عددها الكلي في فلسطين بلغ 2,746,949 جرعة، بينها 1,987,188 في الضفة، و759,761 في قطاع غزة.