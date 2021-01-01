تعليم غزة : تشغيل 390 معلمًا جديدًا لمعالجة الفاقد التعليمي

غزة/ سما /

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم العالي في غزة زياد ثابت، عن تشغيل 390 معلم جديد من الدور الوظيفي ضمن برنامج التشغيل المؤقت بدءًا من الأسبوع القادم ولمدة ثلاثة أشهر.

وقال ثابت في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن تشغيل المعلمين يأتي ضمن خطة الوزارة في معالجة الفاقد التعليمي الذي سببته جائحة كورونا خلال العامين الماضيين.

وذكر أن مهمة المعلمين ستكون مساندة معلمي المرحلة الأساسية في المدارس الحكومية في تنفيذ برنامج تعليمي علاجي يستهدف الطلبة في مجال المهارات والمعارف العلمية والأكاديمية ومجال القيم.