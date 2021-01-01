شركة إسرائيلية تُطلق حملة للتضامن مع الزوجين المعتقلين في تركيا

القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع "والا" العبري، أن شركة "إيجد" الإسرائيلية أطلقت حملة للتضامن مع الزوجين الإسرائيليين ناتالي وموردي فاكنين المعتقلين في تركيا.



يُشار إلى أن الزوجين الإسرائيليين يعملان في شركة "إيجد" للمواصلات العامة في إسرائيل، التي تدير وسائل النقل العام في إسرائيل وخصوصًا الحافلات.



وبحسب الموقع، قامت الشركة في إطار حملة التضامن بتعليق صور الزوجين الإسرائيليين على آلاف الحافلات التابعة لها، معتبرة أن ذلك يمكن أن يساهم في إطلاق سراحهما.



وكان محامي الزوجين نير جاسلوفيتش زار أمس الثلاثاء المعتقلة الإسرائيلية نتالي فاكنين، مؤكدًا أن اللقاء جرى عبر نافذة زجاجية، وأن نتالي محتجزة في زنزانة بمفردها في سجن صغير.



وفي وقت سابق، سمحت السلطات التركية لدبلوماسيين إسرائيليين بزيارة الزوجين في السجن، في حين أعلنت الخارجية الإسرائيلية إرسال رئيسة القسم القنصلي في الوزارة رينا ديجيرسي إلى تركيا لمتابعة قضية المعتقلين عن كثب وبذل الجهود للإفراج عنهما.



وكانت السلطات التركية اعتقلت الزوجين الإسرائيليين الأسبوع الماضي، عقب تصويرهما قصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتم تمديد اعتقالهما لمدة 20 يومًا، ويُعرف الزوجان أنهما يعملان في شركة "إيجد" الإسرائيلية، وهما من سكان مستوطنة "موديعين" في إسرائيل.