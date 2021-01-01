إدانة ضابط إسرائيلي باغتصاب زميلته أثناء العمل

القدس المحتلة / سما /

كُشف النقاب، اليوم الأربعاء، عن أن محكمة عسكرية أدانت ضابطًا إسرائيليًا في وحدة النخبة السرية باغتصاب زميلته في الوحدة ثلاث مرات في ليلة واحدة.



وقال موقع القناة 12 العبرية، إن الضابط يعمل في وحدة النخبة السرية التابعة لسلاح البحرية الإسرائيلية، وتم تقديم لائحة اتهام له من قبل المحكمة العسكرية في حيفا.



وفي التفاصيل: فقد أقدم الضابط على اغتصاب زميلته في أحد فنادق تل أبيب أثناء نومها في سريرها، وقد نجح في ذلك بعد ثلاث محاولات، وذلك بعد عودتهم من أمسية عمل مع قائد الوحدة.



وفي اللائحة، "لقد حاول طيلة الليلة، عدة مرات في مواقف مختلفة، ونجح، رغم أنها، بكت وتوسلت وطلبت منه أن يتوقف".



تم حظر هوية الضابط من النشر، وتوجد الآن عاصفة في قمة هرم سلاح البحرية: كيف يمكن أن تحدث مثل هذه القضية الخطيرة في وحدة النخبة هذه؟



وقال المتحدث باسم الجيش: إنه "في 10 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، تم تقديم لائحة اتهام ضد ضابط في البحرية، بتهمة اغتصاب ضابطة. إلى جانب تقديم لائحة الاتهام، طُلب القبض على الضابط حتى نهاية الإجراءات القانونية.



في هذه المرحلة، تم تحديد موعد الاعتقال حتى 18 نوفمبر 2021، بناءً على طلب ممثلي الضابط. ويرافق المجني عليها النيابة العسكرية والجهات المختصة.