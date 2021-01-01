قيادي في حماس : الحركة تستنفر مؤخراً كل قواتها العسكرية والاستخباراتية لهذا السبب ..

غزة/ سما /

أفاد مسؤول قيادي في حركة حماس بأن الحركة استنفرت كل قواتها العسكرية والاستخباراتية مؤخراً بعد حصولها على إشارات واستنتاجات قوية بخطورة الأوضاع الأمنية قد يترتب عليه إقدام الاحتلال على ارتكاب عمل عسكري ضد القطاع او تنفيذ عمليات اغتيال ضد شخصيات في الحركة.

وأضاف المسؤول لـ"الأيام": ان الحركة تتخذ منذ عدة أيام أقصى التدابير والاحتياطات الأمنية حول عناصرها وقياداتها تحسباً من عملية غدر إسرائيلية، مبيناً ان امن الحركة يرصد منذ عدة أيام تحركات استخباراتية وعسكرية إسرائيلية مكثفة حول القطاع تقودها طائرات تجسسية تجوب أجواء القطاع بشكل دائم بالإضافة الى التحركات الاسرائيلية اليومية على طول الحدود البرية والبحرية للقطاع.

وتابع المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: لم تكتف الحركة بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر بل قامت بتنفيذ مناورات ليلية ونهارية مؤخراً لإحباط أي مفاجأة قد يقدم عليها جيش الاحتلال.

وقال المسؤول نفسه: ان استقرار الوضع العسكري على حدود القطاع لن يوهم الحركة ولن يخدعها.