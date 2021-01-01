التعادل يحسم موقعة السوبر كلاسيكو بين الأرجنتين والبرازيل

وكالات / سما /

حسم التعادل السلبي موقعة السوبر كلاسيكو بين الأرجنتين والبرازيل، التي جمعت بينهما، فجر اليوم الأربعاء ضمن تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

واستقبل منتخب راقصي التانجو نظيره البرازيلي في أستاد ديل بيسينتيناريو، في لقاء برسم مباريات الجولة الرابعة عشر من التصفيات اللاتينية والتي يتصدرها المنتخب البرازيلي حتى الآن.

سيطرت الأرجنتين على معظم فترات المباراة وخاصة الشوط الأول، لكن كل محاولاتها باءت بالفشل في الفترة الأولى، مع عدم نجاح من الجانب البرازيلي في الوصول للشباك، لينتهي الشوط كما بدأ بلا أهداف.

ولم تختلف الأمور في الفترة الثانية رغم تعدد المحاولات من كلا المنتخبين بهدف الوصول للشباك، لينتهي اللقاء بدون أهداف ويتقاسم الفريقان نقاط اللقاء.

وترفع البرازيل نقاطها بالتعادل للرقم 35 في صدارة التصفيات، وتضمن التأهل لكأس العالم، بينما وصلت الأرجنتين للنقطة 29 في خانة الوصيف.

وعرفت مباريات اليوم من التصفيات خسارة أوروجواي بثلاثية دون رد في ميدان بوليفيا، وتعادل كولومبيا مع باراجواي بلا أهداف، وانتصار بيرو خارج قواعدها بهدفين لهدف على فنزويلا.