مُنتخب هولندا يتأهل لكأس العالم 2022 بفوزٍ مُثير على النرويج

وكالات / سما /

انضم مُنتخب هولندا لركب المُتأهلين لنهائيات كأس العالم 2022، وذلك بعد انتزاع نقاط الفوز على مُنتخب النرويج في المُباراة الأخيرة للتصفيات بعد الفوز بهدفين دون رد.

وكانت المُباراة قد استضافها ملعب فينورد، ولم ينجح نجوم الفريقين في هز الشباك حتى الدقيقة 84 التي شهدت تسجيل هولندا الهدف الأول بعد تسديدة قوية من ستيفن بيرجوين في الدقيقة 84، قبل أن يُسجل ممفيس ديباي الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وفي المُباراة الثانية للمجموعة، نجح مُنتخب تركيا في العودة من أرض مُنافسه مُنتخب الجبل الأسود بانتصارٍ ثمين بهدفين لهدف، ليضمن الأتراك الذهاب للمُلحق.

وكان التهديف في المُباراة قد بدأ عن طريق فاتوس بشيراي لأصحاب الأرض في الدقيقة 3، قبل أن يرد الأتراك بهدفين سجلهما محمد كريم أكتوركوجلو في الدقيقة 22، وأوركون كوكو في الدقيقة 60.

وبنتائج اليوم، يحتل مُنتخب هولندا صدارة المجوعة برصيد 23 نقطة، فيما جاء مُنتخب تركيا في المركز الثاني برصيد 21 نقطة أيضاً، فيما تأتي النرويج في المركز الثالث برصيد 18 نقطة وبذلك فقد إيرلينج هالاند فرصة اللعب في المونديال المُقبل.