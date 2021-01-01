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بنزيما: أتمنى الفوز بالكرة الذهبية

الأربعاء 17 نوفمبر 2021 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بنزيما: أتمنى الفوز بالكرة الذهبية



وكالات / سما /

أكد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، نجم فريق ريال مدريد، أنه يتمنى الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2021، والتي تمنح لأفضل لاعبي العالم من قبل مجلة فرانس فوتبول.

ودخل مهاجم الريال قائمة المرشحين النهائية للفوز بالبالون دور هذا العام، ومن المنتظر أن يتم معرفة الفائز بالجائزة في غضون أسبوعين.

وقال بنزيما في تصريحات صحفية لقناة TF1 الفرنسية عقب مباراة فرنسا وفنلندا، مساء الثلاثاء، والتي سجل فيها كريم هدفاً ليقود منتخب بلاده للفوز بهدفين دون رد، في الجولة الختامية من تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر “الكرة الذهبية؟ حسنا، سنرى من سيفوز بها، على أي حال أتمنى أن أكون أنا الفائز”.

وعن مباراة فنلندا قال” أردنا إنهاء مشوار التصفيات بالفوز ومن خلال احترام الخصم ونجحنا في ذلك، وعلى المستوى الشخصي أنا سعيد بالمساهمة في الفوز، بتسجيل الأهداف وفوق كل ذلك الانتصار في المباريات”.

وبخصوص المونديال قال” الفوز باللقب سيكون في بالنا بالنظر لجودة الفريق الذي نملكه، سنحضر لكأس العالم بشكل جيد وسنحاول التسجيل والفوز دوماً”.

#كريم بنزيما #الكرة الذهبية #ريال مدريد #البالون دور

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