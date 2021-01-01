الصحة بغزة : وفاة واحدة و147 إصابة جديدة بكورونا

غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، تسجيل حالة وفاة واحدة و147 إصابة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.

وأشارت الوزارة إلى أنها أجرت 1025 فحصًا مخبريًا.

وذكرت أنه تسجيل 280 حالة تعافٍ جديدة من المصابين بالفيروس.

وبلغ إجمالي المصابين في القطاع 186007، بينهم 1847 حالة نشطة، و182535 حالة تعافٍ و1625 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفى 77، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 44.

وبلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1606760 جرعة، فيما تلقى اللقاح 492715.