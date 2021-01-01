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الصحة: استئناف عمليات زراعة الكلى خلال المرحلة الثامنة

الأربعاء 17 نوفمبر 2021 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: استئناف عمليات زراعة الكلى خلال المرحلة الثامنة



غزة/ سما /

أعلن د. غازي اليازجي استشاري ورئيس قسم أمراض وزراعة الكلى ورئيس الفريق المحلي بمجمع الشفاء، عن استئناف اجراء عمليات زراعة الكلى خلال المرحلة الثامنة لزراعة الكلى.

ويأتي ذلك ضمن البرنامج الثاني بالتعاون مع الفريق الوطني لزراعة الكلى، والوفد الاردني برئاسة د.وليد مسعود استشاري وخبير زراعة الكلى وجراحة الأوعية الدموية وبمشاركة من جمعية اغاثة اطفال فلسطين.


 ولفت د. اليازجي الى تجهيز ٥ حالات لإجراء عملية زراعة كلى على مدار يومين، وفق اتباع اجراءات السلامة والوقاية لحماية المرضى والطواقم الطبية.

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