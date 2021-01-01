رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث الصادرة صباح اليوم الأربعاء، في عناوينها خبر استشهاد الشاب صدام حسين بني عودة (26 عاما) من بلدة طمون جنوب طوباس، وإجبار الاحتلال مقدسيا على هدم منزله، وتدميره منشآت بقلنديا وتسليم إخطارات بالهدم في نعلين.

كما عنونت الصحف الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، تأكيد المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة دعمه لـ"الأونروا" لإنقاذها من الانهيار.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

استشهاد الشاب صدام بني عودة من طمون والاحتلال يعتدي على مدرسة اللبن الشرقية

الرئيس يتلقى مزيدا من برقيات التهنئة من قادة ورؤساء العالم لمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال

جنبلاط يعزي قيادة حركة "فتح" بوفاة المناضل اللواء جهاد الغول

المجتمع الدولي يؤكد بأغلبية ساحقة دعمه للأونروا

سلطات الاحتلال تتعمد إيذاء الأسرى جسديا من أجل تركهم بإعاقة مستديمة أو استشهادهم

تظاهرة في جامعة هارفارد الأميركية تطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

هيئة الإذاعة والتلفزيون رئيسا للجنة الداعمة للأخبار في اتحاد إذاعات الدول العربية

"الشؤون الدينية" التركية تستأنف تنظيم رحلات إلى القدس

* "الأيام":

اشتية يصل موسكو للمشاركة في اجتماع المانحين

شهيد من طمون وإصابات بين طلبة الشرقية وهدم منشآت قرب قلنديا وإخطارات بالهدم في نعلين

المجتمع الدولي يؤكد بأغلبية ساحقة دعمه لـ"الأونروا" في مؤتمر التعهدات السنوي

محكمة الاحتلال تدين شابا بمساعدة الشهيد أشرف نعالوة

"كورونا": 3 وفيات و87 إصابة جديدة

منخفض جوي اعتبارا من الجمعة وانخفاض ملموس على درجات الحرارة

* "القدس":