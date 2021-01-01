  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من بلعين ومستوطنون يعيقون حركة المرور عند سنجل

الأربعاء 17 نوفمبر 2021 09:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أربعة مواطنين من قرية بلعين، غرب رام الله.

وذكرت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: يمان خالد، وبراء رياض، وجهاد باسم، وياسين أبو سمعة.

وفي السياق ذاته، استولت قوات الاحتلال، على 5 دونمات من أراضي جبل الريسان، الذي يتوسط قرى: راس كركر، وخربثا بني حارث، وكفر نعمة، ودير بزيع، غرب رام الله.

إلى ذلك، احتشد مستوطنون عند مدخل بلدة سنجل شمال رام الله، بحماية قوات الاحتلال، واعاقوا حركة السير، ورددوا هتافات عنصرية، وحاولوا الاعتداء على منازل المواطنين القريبة.

#الاحتلال #بلعين #سنجل

الأكثر قراءة اليوم

"قد يقود لانفراجة": مصر وإسرائيل تبحثان مقترحا جديدا لصفقة تبادل أسرى مع حماس

لقاءات قريبة مع حركتي حماس والجهاد: فتح والشعبية تواصلان التحضير للقاء ثنائي يمهد لمصالحة شاملة

بالتنسيق مع بينت .. رئيس"الشاباك" الجديد يلتقى سرا الرئيس عباس في رام الله

مقابل الشيكل: اليورو يهوي لأدنى مستوى في 20 عاما والدولار دون 3.1

دعوة إسرائيلية لمساعدة السيسي.. "أنقذنا من مرسي"

بينت: يوجّه الجيش للاستعداد للحرب القادمة وغانتس: سنواصل فعل ما يلزم لمواجهة إيران

تقديرات اسرائيلية: الجيش يخطط لمعركة متواصلة وقابلية اشتعال الأوضاع في غزة والضفة مرتفعة

الأخبار الرئيسية

الجهاد الإسلامي : قبول تهدئة مع الاحتلال لخمس سنوات مرفوض جملة وتفصيلاً

هارتس: سيناريو انهيار السلطة يخيف اسرائيل .. ومساع لدعمها ماليا

صحيفة: إدارة بايدن تستعد للإعلان عن إعادة فتح قنصلية القدس وسط ضغوط مكثفة للتراجع

البحرية الاسرائيلية

إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل حدث "مقلق" وقع أمس في بحر غزة

8 دول أعضاء تبرعت بـ 614 مليون دولار.. "أونروا": المجتمع الدولي يؤكد بأغلبية ساحقة دعمه للوكالة

الاتصالات الفلسطينية