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قناة عبرية: رفع العلم الإسرائيلي وعزف “النشيد” في القصر الرئاسي الإماراتي

الأربعاء 17 نوفمبر 2021 08:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: رفع العلم الإسرائيلي وعزف “النشيد” في القصر الرئاسي الإماراتي



القدس المحتلة / سما /

 رفع أمس الثلاثاء، العلم الإسرائيلي، داخل قصر الوطن الرئاسي الإماراتي في العاصمة أبو ظبي، كما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وبحسب القناة العبرية السابعة، الليلة الماضية، فإنه تم عزف “النشيد الوطني” الإسرائيلي، داخل القصر الرئاسي، وذلك خلال تقديم أمير حايك، سفير تل أبيب، أوراق اعتماده إلى نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم.

ووصف حايك، ما جرى من رفع للعلم الإسرائيلي وعزف “النشيد”، بأنها لحظة تاريخية مثيرة، مشيرًا إلى أنه “فخور ومتحمس” كونه أول سفير إسرائيلي لدى الإمارات.

واعتبر أن “السلام بين البلدين مهم جدًا، وأنه سينجح في تطوير العلاقات”،

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، إن هذه علامة بارزة أخرى في العلاقات بين إسرائيل والإمارات، والمنطقة بشكل عام.

وأضاف “أنا متأكد من أن العلاقات بين البلدين ستستمر في التطور والتعمق خلال فترة عمل حايك كسفير”، مشيرًا إلى أن هذا التعاون في مختلف المجالات سيكون مهمًا للمنطقة بأكملها.

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