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حالة الطقس: توالي انخفاض درجات الحرارة وأمطار نهاية الاسبوع

الأربعاء 17 نوفمبر 2021 08:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: توالي انخفاض درجات الحرارة وأمطار نهاية الاسبوع



رام الله / سما /

 توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائما جزئيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو بارداً نسبياً إلى بارد، الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الخميس، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم الجمعة، تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم و يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بقليل وتسقط امطار متفرقة فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا،الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة  والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

السبت المقبل، تتأثر البلاد بمنخفض جوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا نسبيا الى بارد و يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة  والبحر متوسط ارتفاع الموج .

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