  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

منخفض جوي قادم ينهي ثمانية أشهر من الجفاف

الأربعاء 17 نوفمبر 2021 05:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منخفض جوي قادم ينهي ثمانية أشهر من الجفاف



رام الله/سما/

تتأثر فلسطين وبلاد الشام نهاية الاسبوع الحالي ومطلع الاسبوع القادم بمنخض جوي وإضطرابات جوية تسكر حالة الجفاف المستمر منذ أكثر من ثمانية أشهر متتالية.

ومن المتوقع أن تبدأ الاجواء بالتغير إعتباراً من يوم الجمعة نتيجة تأثر البلاد بأجواء غير مستقرة تحمل معها تيارات هوائية رطبة وتتساقط الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد على فترات وتنخفض الحرارة.

ومن المتوقع ان توالي الحرارة الإنخفاض في النصف الاول من الأسبوع القادم مع تأثر البلاد بإمتداد منخفض جوي هو الأول لهذا الموسم المطري الذي نأمل من الله أن يكون موسماً مطرياً مميزاً ووفيراً وتتساقط الأمطار على فترات .

ومن المتوقع أن تبقى فرضة الأمطار حاضرة خلال النصف الأول من الأسبوع القادم بعد مشيئة الله تعالى وتوالي الحرارة الإنخفاض التدرجي لتصبح الأجواء مائلة للبرودة الى باردة نهاراً وتسود أجواء باردة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر مع أمطار على فترات في مناطق واسعة من البلاد .

#منخفض جوي فلسطين #تفاصيل المنخفض الجوي في فلسطين #امطار في فلسطين #اخر تطورات المنخفض الجوي في فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

جندي إسرائيلي في "وحدة 8200": تل أبيب تراقب كل مكالمة هاتفية في الضفة وغزة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

بالتنسيق مع بينت .. رئيس"الشاباك" الجديد يلتقى سرا الرئيس عباس في رام الله

لقاءات قريبة مع حركتي حماس والجهاد: فتح والشعبية تواصلان التحضير للقاء ثنائي يمهد لمصالحة شاملة

صحيفة بريطانية تكشف هوية "انتحاري ليفربول": لاجئ عربي اعتنق المسيحية

نشر المئات من الوثائق السرية الإسرائيلية ذات التصنيف "الأمني الأعلى" عن طريق الخطأ

مقابل الشيكل: اليورو يهوي لأدنى مستوى في 20 عاما والدولار دون 3.1

الأخبار الرئيسية

صحيفة: إدارة بايدن تستعد للإعلان عن إعادة فتح قنصلية القدس وسط ضغوط مكثفة للتراجع

البحرية الاسرائيلية

إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل حدث "مقلق" وقع أمس في بحر غزة

8 دول أعضاء تبرعت بـ 614 مليون دولار.. "أونروا": المجتمع الدولي يؤكد بأغلبية ساحقة دعمه للوكالة

عباس كامل

"قد يقود لانفراجة": مصر وإسرائيل تبحثان مقترحا جديدا لصفقة تبادل أسرى مع حماس

لقاءات قريبة مع حركتي حماس والجهاد: فتح والشعبية تواصلان التحضير للقاء ثنائي يمهد لمصالحة شاملة

الاتصالات الفلسطينية