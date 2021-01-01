منخفض جوي قادم ينهي ثمانية أشهر من الجفاف

رام الله/سما/

تتأثر فلسطين وبلاد الشام نهاية الاسبوع الحالي ومطلع الاسبوع القادم بمنخض جوي وإضطرابات جوية تسكر حالة الجفاف المستمر منذ أكثر من ثمانية أشهر متتالية.

ومن المتوقع أن تبدأ الاجواء بالتغير إعتباراً من يوم الجمعة نتيجة تأثر البلاد بأجواء غير مستقرة تحمل معها تيارات هوائية رطبة وتتساقط الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد على فترات وتنخفض الحرارة.

ومن المتوقع ان توالي الحرارة الإنخفاض في النصف الاول من الأسبوع القادم مع تأثر البلاد بإمتداد منخفض جوي هو الأول لهذا الموسم المطري الذي نأمل من الله أن يكون موسماً مطرياً مميزاً ووفيراً وتتساقط الأمطار على فترات .

ومن المتوقع أن تبقى فرضة الأمطار حاضرة خلال النصف الأول من الأسبوع القادم بعد مشيئة الله تعالى وتوالي الحرارة الإنخفاض التدرجي لتصبح الأجواء مائلة للبرودة الى باردة نهاراً وتسود أجواء باردة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر مع أمطار على فترات في مناطق واسعة من البلاد .