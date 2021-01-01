الهباش يبحث مع وزير خارجية مالي تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات القضية الفلسطينية

باماكو/سما/

بحث قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله جوب، التطورات السياسية التي تمر بها القضية الفلسطينية، إضافة إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

ووضع الهباش وزير خارجية مالي في صورة آخر التطورات السياسية والميدانية في فلسطين والاعتداءات المتواصلة من قبل الاحتلال ومستوطنيه على الأراضي والممتلكات الفلسطينية، داعيا إلى تضافر جهود الأمة وأحرار العالم لوقف الظلم التاريخي الذي وقع على الشعب الفلسطيني، وإنهاء جريمة الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، ووقف مخططات التهويد التي تستهدف مدينة القدس ومقدساتها.

وأثنى قاضي القضاة، خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة المالية باماكو، على موقف جمهورية مالي الداعم للقضية الفلسطينية، والذي تجسد في رفض مالي وعدد من الدول الإفريقية لمحاولات دولة الاحتلال الانضمام لمنظومة الاتحاد الإفريقي، مؤكدا أن هذا الموقف محل احترام وتقدير من القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.

وحذر في الوقت ذاته من محاولات دولة الاحتلال اختراق الساحة الإفريقية التي تشكل سدا منيعا أمام أنظمة القمع والفصل العنصري التي عانت منها شعوب إفريقيا في الماضي، مبينا أن دولة الاحتلال ما زالت حتى اليوم تمثل دولة إرهاب وفصل عنصري تمارس الإجرام بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

من جانبه، أكد وزير خارجية مالي ثبات موقف بلاده من القضية الفلسطينية ودعم حق شعبنا في الحرية وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.