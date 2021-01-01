كاليفورنيا: تظاهرات تطالب بمقاطعة منتجات شركات تتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي

كاليفورنيا/سما/

نظم تحالف عريض مؤيد للحقوق الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تظاهرات أمام متاجر كبرى في مدينة ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا، تطالب المتسوقين بمقاطعة منتجات تصنعها شركات أميركية لها وجود ومراكز في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونظم الحملة عدة منظمات بينها: تحالف ساكرامنتو الإقليمي للحقوق الفلسطينية، ومنظمة أصوات يهودية من أجل السلام، وتحالف ساكرامنتو ضد الحرب "انسرز".

وسبق التظاهرة، توزيع رسائل موقّعة باسم هذه المنظمات على أكثر من 100 محل بقالة في المنطقة تطالبها بعدم بيع منتجات لشركات تتربح من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وتنفذ هذه المنظمات حملة ضد شركة "بيلز بيري" الأميركية للمعجنات التي تحتفظ بمراكز لها داخل المستوطنات الإسرائيلية.

ويأتي توقيت الفعاليات مع اقتراب موسم عطلات عيد الشكر في الولايات المتحدة الأميركية، حيث تتضاعف مبيعات شركة المعجنات الأميركية خلال هذه الفترة.

يذكر أن سلسلة فعاليات مناصرة للحق الفلسطيني نظمت مؤخرا على الساحة الأميركية، أوصل خلالها المشاركون عدة رسائل لمناصرة شعبنا، ووزعوا ملصقات تطالب بمقاطعة منتجات مع شرح أسباب المقاطعة.