"الشؤون الدينية" التركية تستأنف تنظيم رحلات إلى القدس والهباش يرحب

رام الله/سما/

أعلنت رئاسة الشؤون الدينية التركية، استئنافها تنظيم رحلات إلى القدس اعتبارا من الرابع من شهر كانون الثاني/ يناير المقبل (2022).

وأشارت، في بيان صادر عنها، إلى أن الرحلات كانت قد توقفت في وقت سابق بسبب تدابير وباء "كورونا"، موضحة أنها تعتزم تنظيم 37 رحلة إلى القدس طيلة عام 2022.

ولفت البيان إلى بدء قبول طلبات الانضمام إلى الرحلة الأولى، لغاية العاشر من كانون الثاني/ ديسمبر 2021، مضيفا أن مرشدين ومختصين سيرافقون زوّار القدس طيلة الرحلات بهدف تقديم المعلومات لهم خلال الزيارة.

وشدد البيان على أن الرحلات ستتم في ظل تدابير الوقاية من وباء "كورونا".

ورحب قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش بقرار رئاسة الشؤون الدينية في تركيا استئناف تنظيم رحلات الزيارة إلى مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين.

وأكد الهباش، في بيان صحفي، أن زيارات المسلمين والمسيحيين للقدس وزيارة مقدساتها تمثل دعما ماديا ومعنويا وسياسيا للفلسطينيين، ولأهل القدس وهويتها على وجه الخصوص.

ودعا الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ خطوات مماثلة دعما للعاصمة الفلسطينية المقدسة التي تتعرض لمحاولات إسرائيلية محمومة لطمس هويتها وتغيير طابعها العربي والإسلامي، قائلا "إن الزيارات العربية والإسلامية المكثفة للقدس هي فضيلة دينية وضرورة سياسية في هذا الوقت بالذات".

يذكر أن الهباش كان قد التقى رئيس الشؤون الدينية التركية الدكتور على أرباش في أنقرة يوم الخميس الماضي، وبحث معه قضايا عدة تركزت حول دعم القدس وحماية هويتها الإسلامية، وسبل مواجهة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك والأراضي الفلسطينية بشكل عام، بما في ذلك تكثيف زيارات المسلمين أفرادا وجماعات للقدس والمسجد الأقصى المبارك.