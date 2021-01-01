"BBC": أول مناورة عسكرية خليجية إسرائيلية تثير قلق إيران

لندن/سما/

اعتبرت شبكة "بي بي سي" البريطانية، أن أول مناورة معلنة بين الاحتلال الإسرائيلي، ودول خليجية، ستثير قلقا لدى إيران.

وذكرت "بي بي سي" في تحليل لمحرر الشؤون الأمنية لديها فرانك غاردنر، أن المناورات المشتركة بين الاحتلال والبحرين والإمارات، بالتعاون مع قوات للبحرية الأمريكية، تستهدف تعزيز القدرة على العمل الجماعي فيما بينها.



وجرت المناورات الأسبوع الماضي في البحر الأحمر، وذلك "من أجل تأمين حركة الملاحة بحُريّة". وقد تضمنت العمليات تدريبا على تكتيكات تطويق ومداهمة.

وربطت "بي بي سي" المناورات بتوجّه رئيس الموساد في زيارة علنية إلى البحرين، بالإضافة إلى زيارة قائد سلاح الجو الإماراتي إلى إسرائيل في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وعلى الجبهة الأخرى، أعلنت إيران مؤخرا عن مناورات بحرية خاصة بها، إلى الشرق من مضيق هرمز.

وتنتقد طهران بقوة وجود قوات بحرية أمريكية وغربية في منطقة الخليج.

ولفتت "بي بي سي" إلى أن دول الخليج "تراقب بعين الحذر كيف استطاعت إيران تحدّي عقوبات دولية وبناء شبكة قوية من الميليشيات للحرب بالوكالة في منطقة الشرق الأوسط".

وتمكنت إيران من بناء ترسانة حصينة من الصواريخ الباليستية القادرة على الوصول لأي نقطة في الخليج، كما توسعت قدرات أسطول قوات الحرس الثوري الإيراني البحرية، بحسب "بي بي سي".