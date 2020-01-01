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صحيفة عبرية تكشف عن تفاصيل مهمة غانتس في المغرب

الأربعاء 17 نوفمبر 2021 03:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية تكشف عن تفاصيل مهمة غانتس في المغرب



القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة إسرائيلية، بعضا من تفاصيل برنامج الزيارة الرسمية التي يقوم وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، إلى المغرب في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" في خبرها الرئيس الذي أعده أرئيل كهانا: "لأول مرة، سيتم توقيع مذكرة تفاهم أمني بين إسرائيل ودولة عربية".

وأكدت أن "الاتفاق الأمني سيوقع بين المغرب وإسرائيل الأسبوع القادم أثناء زيارة غانتس إلى هناك"، كاشفة أن "الاتفاق سيقرر إطار العلاقات الأمنية بين الطرفين، بما في ذلك العلاقات بين الجيش الإسرائيلي والجيش المغربي".

وبينت أن الاتفاقية المذكورة ستتضمن التفاهم على "التنسيق بين الأسلحة، والاستخبارات، والمشتريات الأمنية، وتدريبات مشتركة".

ونبهت أن غانتس الذي سيزور المغرب الأسبوع القادم، سيلتقي بوزير الخارجية ناصر بوريطة، والوزير المسؤول عن شؤون الدفاع، إضافة إلى مندوبين آخرين من جهاز الأمن المغربي.

ولفتت إلى أنه "توجد لإسرائيل مع مصر والأردن منذ الآن علاقات أمنية متفرعة"، منوهة إلى أن "تل أبيب بدأت بالتفاوض مع الإمارات على اتفاقات بالتجارة الحرة".

وأعلنت المغرب عن تطبيع علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 10 كانون الأول/ ديسمبر 2020، وسبق ذلك إعلان أبوظبي وتل أبيب، بمباركة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الخميس 13 آب/ أغسطس 2020، في بيان رسمي، عن التوصل إلى "اتفاق سلام (تطبيع) إسرائيلي-إماراتي"، تتويجا لعلاقات سرية وثيقة، امتدت على مدى الأعوام السابقة.

#بيني غانتس #المغرب #اسرائيل

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