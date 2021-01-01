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قلق أمريكي من عنف المستوطنين تجاه الفلسطينيين

الأربعاء 17 نوفمبر 2021 03:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قلق أمريكي من عنف المستوطنين تجاه الفلسطينيين



واشنطن/سما/

 أبلغت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس أن بلادها قلقة إزاء عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، والبناء في المستوطنات.


جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية عقب لقاء جمع غرينفيلد التي تزور إسرائيل بغانتس مساء الثلاثاء.
وبدأت السفيرة غرينفيلد، الإثنين، سلسلة لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين، قبل أن تتوجه الأربعاء إلى الأراضي الفلسطينية للقاء مسؤولين هناك.
وقالت القناة: “أعربت غرينفيلد لغانتس عن قلقها إزاء التوتر في الأراضي الفلسطينية وزيادة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين. وأضافت أن الإدارة الأمريكية قلقة بشأن البناء في المستوطنات”.


وأواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صادقت إسرائيل، على بناء 3144 وحدة استيطانية جديدة، بالضفة الغربية المحتلة.


وهذه هي المرة الأولى، التي تصادق فيها الحكومة الإسرائيلية على بناء وحدات استيطانية جديدة، منذ تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، مطلع العام الجاري.
وتشير بيانات حركة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن إسرائيلي و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة، اعتداءات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين وأراضيهم، خاصةً في المناطق المحاذية للمستوطنات، بالتزامن مع بدء موسم قطف الزيتون.

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