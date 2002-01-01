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أمين عام الأمم المتحدة: حل الدولتين يحقق تطلعات الفلسطينيين والإسرائيليين

الأربعاء 17 نوفمبر 2021 03:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أمين عام الأمم المتحدة: حل الدولتين يحقق تطلعات الفلسطينيين والإسرائيليين



نيويورك/سما/

أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق تطلعات الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وخلال ندوة إعلامية انطلقت أعمالها اليوم وتستمر لمدة يومين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، حول "إحلال السلام في الشرق الأوسط"، دعا غوتيريش القادة الإسرائيليين والفلسطينيين إلى "إظهار الإرادة السياسية اللازمة لإحياء الحوار بينهما واستئنافه".

وأضاف: "يصادف حدث هذا العام (انعقاد الندوة) أيضا الذكرى الثلاثين لمؤتمر مدريد للسلام، وهي لحظة تاريخية أدت إلى الحوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين وأرست أساسا حاسما للسلام يجب أن نسعى للبناء عليه".

وتابع: "صحيح أننا شهدنا خلال السنوات الماضية المزيد من الانتكاسات، ويتساءل الكثيرون عن جدوى حل الدولتين المتفاوض عليه ، إلا أنه لا يمكننا أن نفقد الأمل".

وأردف قوله: "إنني أحث القادة الإسرائيليين والفلسطينيين على إظهار الإرادة السياسية اللازمة لإحياء الحوار واستئنافه".

وأكد أن "حل الدولتين يظل على النحو المحدد في قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية هو السبيل الوحيد لضمان أن يتمكن كل من الفلسطينيين والإسرائيليين من تحقيق تطلعاتهم المشروعة المتمثلة وإنهاء الاحتلال وتحقيق دولتين مستقلتين لهما سيادة، تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن على أساس خطوط 1967، وتكون القدس عاصمة الدولتين".

وتعهد بأن "تبقى الأمم المتحدة ملتزمة بالعمل مع الإسرائيليين والفلسطينيين ومع شركائنا الدوليين والإقليميين، بما في ذلك من خلال اللجنة الرباعية للشرق الأوسط، لتحقيق هذا الهدف".

وتشكلت اللجنة الرباعية الدولية عام 2002، وتضم روسيا، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

والمفاوضات متوقفة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، منذ أبريل 2014، لرفض تل أبيب الإفراج عن معتقلين قدامى، ووقف الاستيطان، والقبول بحدود ما قبل حرب يونيو 1967 أساسا لحل الدولتين.

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