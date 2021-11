اكتشاف مثير جدا في 4 "فخاخ" على الجزء المظلم من القمر (صور وفيديو)

اكتشف العلماء لأول مرة وجود عنصر مهم جدا في 4 جيوب وصفت بـ"الفخاخ" تقع في الجزء المظلم والبارد من القمر، الأمر الذي قد يدعم البعثات البشرية المستقبلية إلى القمر.

تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير جدا في الجزء المظلم من القمر، وقد تنخفض إلى درجات أقل بكثير من تلك الموجودة على كوكب بلوتو، لكن درجات الحرارة المنخفضة قد تسمح بوجود عنصر مهم جدا يدعم البعثات الإنسانية مستقبلا.



جيوب الجزء المظلم من القمر تحتوي على عنصر فريد

أكد بحث جديد نشر في مجلة "AGU Journal Geophysical Research Letters" اكتشاف "فخاخ" لثاني أكسيد الكربون القمر قد تحتوي على ثاني أكسيد الكربون الصلب، بعد عقود من عدم اليقين حول وجود هذه المادة.

وبحسب العلماء، قد يكون للاكتشاف الجديد تأثير كبير على البعثات القمرية المستقبلية، كما يمكن أن يؤثر على جدوى وجود روبوت مستدام أو وجود بشري مستقر على القمر.

ونوه العلماء إلى أن هذه الفخاخ الباردة تشمل عدة جيوب مركزة ومنتشرة حول القطب الجنوبي للقمر، وتبلغ المساحة الإجمالية لمصائد ثاني أكسيد الكربون هذه نحو 204 كيلومترات مربعة.

الطقس البارد تسبب بحدوث "فخاخ"

بحسب مجلة "phys" العلمية التي نشرت تقريرا عن الاكتشاف المثير، تنخفض درجات الحرارة بشكر مستمر إلى أقل من 60 درجة كلفن (نحو 352 درجة فهرنهايت تحت الصفر)، في تلك المناطق.

Not just water, there could be frozen carbon dioxide on the Moon too - https://t.co/9NFMfmGHHp pic.twitter.com/69L2heA4io