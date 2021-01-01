إقالة مدرب المنتخب السوري بعد الخسارة أمام إيران بثلاثية

دمشق/سما/

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، حل الجهاز الفني والإداري للمنتخب السوري لكرة القدم بعد الخسارة القاسية أمام المنتخب الإيراني بثلاثية بيضاء.

وجاء في بيان الاتحاد السوري: "قررت اللجنة المؤقتة للاتحاد السوري لكرة القدم حل الجهاز الفني والإداري لمنتخب سوريا الأول على أن يتم تشكيل جهاز فني وإداري جديد خلال الساعات الـ48 القادمة".



وتعرض المنتخب السوري في وقت سابق اليوم لخسارته الرابعة في الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر مقابل تعادلين، ولم يحقق أي فوز حتى الآن في هذا الدور، ويقبع في قاع ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطتين.

يذكر أن أول منتخبين في كل من المجموعتين ضمن الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، يتأهلان مباشرة إلى المونديال القطري، بينما يتنافس صاحبا المرتبة الثالثة في كلتا المجموعتين فيما بينهما على البطاقة المؤهلة للملحق المكمل، ويصعد الفائز منهما لخوض ملحق "الفيفا" مع منتخب من قارة أخرى، إما أمريكا الشمالية أو الجنوبية أو أوقيانوسيا.