غوغل تحظر تطبيق "أندرويد" شهير ينبغي عليك حذفه من هاتفك حالا!

وكالات/سما/

يحتاج مستخدمو "أندرويد" إلى التحقق من هواتفهم الذكية أو أجهزتهم اللوحية لمعرفة ما إذا حمّلوا عددا من التطبيقات الخبيثة من متجر "غوغل بلاي"، بما في ذلك خدمة تلفزيونية شهيرة واحدة.

ودقت أجراس الإنذار هذه المرة حول تطبيقي "Smart TV Remote" و"Halloween Coloring"، حيث حُمّل التطبيق الأول من متجر "غوغل بلاي" 1000 مرة على الأقل. وسلطت تاتيانا شيشكوفا، الضوء على تطبيقات "أندرويد" الخطيرة هذه، وهي محللة البرامج الخبيثة التي تعمل بنظام "أندرويد"، في Kaspersky، وقالت إن التطبيقات تُستخدم لنشر برنامج "جوكر" الخبيث سيئ السمعة.

وشوهد "جوكر" لأول مرة في عام 2019، وأصبح خيارا مفضلا للمحتالين عبر الإنترنت الذين يحاولون خداع مستخدمي "أندرويد" المطمئنين.

وصُمم "حصان طروادة" الخطير ليكون من الصعب للغاية على أنظمة أمان غوغل اكتشافه، كما أنه قادر على تسجيل الضحايا في خطط الاشتراك باهظة الثمن.

ويمكن أن تنتهي هذه الخطط بتكلفة مستخدمي "أندرويد" مئات الجنيهات كل شهر ما لم يكتشفوا شيئا ما خاطئا وينتهي بهم الأمر بإلغاء الاشتراكات الوهمية التي لم يشتركوا فيها أصلا.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قامت شيشكوفا بتسمية هذه التطبيقات على "تويتر" وفضحها.

وحذفت التطبيقات منذ ذلك الحين من متجر "غول بلاي"، ولكن إذا قمت بتنزيل البرامج قبل ذلك، فستحتاج إلى إزالة التطبيقات من جهازك.



ويأتي التحذير الأخير في الوقت الذي قامت فيه شيشكوفا، في الأسابيع القليلة الماضية، بتسليط الضوء على مجموعة من تطبيقات "أندرويد" على متجر غوغل، والتي حُمّلت أيضا ببرنامج "جوكر".

والآن، سحبت هذه التطبيقات من متجر غوغل. ولكن إذا فاتتك هذه التنبيهات، فإليك التطبيقات التي تحتاج إلى توخي الحذر منها:

• Now QRcode Scan.

• EmojiOne Keyboard.

• Battery Charging Animations Battery Wallpaper.

• Dazzling Keyboard.

• Volume Booster Louder Sound Equalizer.

• Super Hero-Effect.

• Classic Emoji Keyboard.

وكما هو الحال دائما، تتمثل إحدى أفضل الطرق لحماية نفسك من تهديدات البرامج الخبيثة في استخدام تطبيقات من مطورين موثوقين فقط، وتجنب صناع التطبيقات غير المعروفة والتنزيلات التي تحتوي على قدر ضئيل من المراجعات.

ويمكنك أيضا الاشتراك في خدمة مكافحة الفيروسات للحصول على طبقة إضافية من الحماية لأجهزتك.