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هولندا تفوز على النرويج بثنائية نظيفة وتتأهل لمونديال قطر (فيديو)

الأربعاء 17 نوفمبر 2021 01:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هولندا تفوز على النرويج بثنائية نظيفة وتتأهل لمونديال قطر (فيديو)



سما

تأهل المنتخب الهولندي إلى كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" بعد تغلبه على ضيفه النرويجي 2-0 في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية.

وسجل هدفي "الطواحين" الهولندية ستيفين بيرغوين وممفيس ديباي في الدقيقتين 84 و90+1 على الترتيب.


وبهذا الفوز، رفع المنتخب الهولندي رصيده إلى 23 نقطة في صدارة ترتيب فرق المجموعة السابعة، ليحجز تذكرة العبور إلى نهائيات كأس العالم في قطر العام المقبل.

في المقابل، توقف رصيد المنتخب النرويجي عند 18 نقطة في المركز الثالث.

وتأهل إلى الملحق الأوروبي عن المجموعة السابعة، المنتخب التركي صاحب المركز الثاني والذي رفع رصيده إلى 21 نقطة بعد فوزه اليوم على الجبل الأسود بنتيجة 2-1.

ويتأهل 13 منتخبا عن القارة الأوروبية إلى نهائيات كأس العالم، وهي أبطال المجموعات العشر، بينما تخوض المنتخبات الوصيفة ملحقا فاصلا بمشاركة منتخبين متأهلين من دوري الأمم الأوروبية، وستقسم المنتخبات الـ12 على ثلاثة مسارات تحدد بموجب قرعة، ويتنافس في كل منها أربعة منتخبات بنظام نصف نهائي (24-25 مارس المقبل) ومباراة نهائية (28-29 مارس المقبل)، لتحديد هوية المنتخبات الثلاثة الأخرى التي ستمثل "القارة العجوز" في مونديال قطر.

المصدر: RT

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