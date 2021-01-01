تسهيلات جديدة للقادمين من الخارج في اسرائيل: فحوصات سريعة قبل السفر بـ24 ساعة

القدس المحتلة /سما/

تعتزم وزارة الصحة الإسرائيلية الإعلان عن تسهيلات جديدة في ما يخصّ التقييدات المفروضة على القادمين من الخارج إلى إسرائيل، وذلك باعتماد نتائج الفحوصات السريعة للأجسام المضادة، للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا أو فحص PCR يجري خلال 72 ساعة من موعد السفر، كما هو معتمد حاليا.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") أن التسهيلات تأتي بناء على قرار من وزير الصحة، نيتسان هوروفيتس، بالتوافق مع المسؤولين في الوزارة، وبالتنسيق مع وزارتي المواصلات والسياحة، وتسري على الإسرائيليين والأجانب القادمين من الخارج.

وبموجب القرار، سيكون بوسع القادمين من الخارج عرض نتائج سالبة لفحص سريع (للأجسام المضادة) أجري قبل الصعود على متن الطائرة بمدة 24 ساعة كحد أقصى، أو نتائج سالبة لفحص PCR، أجريت خلال 72 من السفر.

ويعفى الأشخاص الذين مكثوا في الخارج لمدة أقل من 72 ساعة من إجراء فحص كورونا قبل العودة. وتصبح القرارات الجديدة نافذة بعد طرحها لمصادقة الحكومة واللجنة البرلمانية المعنية.

ويتعين على المسافر الذي يختار عرض نتائج فحص سريع (للأجسام المضادة)، أن يجري الفحص بواسطة هيئة رسمية أو معترف بها في البلد الذي يمكث فيه، وليس فحصا منزليا؛ في المقابل سيتعين على القادمين من الخارج، كما هو متبع حاليا، إجراء فحص PCR بعد الهبوط في مطار بن غوريون أو في المعابر الحدودية الإسرائيلية.