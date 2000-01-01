توقيع اتفاقية لإنشاء مسلخ بلدي في مدينة أريحا بقيمة 3.5 مليون يورو

أريحا /سما/

وقع مدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئىات المحلية محمد الرمحي، عقد تنفيذ انشاء مسلخ بلدي أريحا مع شركة الاخوه العرب للمقاولات ممثلة بالمدير العام للشركة علي نصر، بقيمة 3.5 مليون يورو، بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) من خلال الإتحاد الأوروبي، وبتنفيذ من الصندوق.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر الصندوق بمدينة البيرة اليوم الثلاثاء، تحت رعاية وبحضور وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، ومدير عام حكم محلي أريحا عبد المجيد مدنية، ورئيس بلدية أريحا سالم علي غروف، والطاقم الإداري في الصندوق.

ويأتي هذا المشروع كجزء من مشروع التجديد متعدد المواقع لأريحا والبالغ قيمته 6.2 مليون يورو، والذي يعد من برنامج المساعدة الفنية المنفذ من خلال الصندوق، علما انه تم تنفيذ مشروع الكراج لبلدية اريحا مؤخراً بقيمة 1,5 مليون يورو.

بدوره بارك الصالح هذا الاتفاق الذي يشكل النواة الأساس لانطلاق المشروع بناءً على التفاهم المشترك بين جميع الأطراف ذات العلاقة، مشيراً إلى أن الوزارة داعمة دوماً للهيئات المحلية وتعمل على تشجيع إقامة الشراكات مع القطاع الخاص في سبيل انجاز مشاريع تطويرية تنموية استراتيجية تحقق المنفعة العامة.

هذا ويشمل المشروع مساحة ابنية حوالي 2000 م2 اضافة للبنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء، وسيتضمن بناء بنايتين رئيسيتين أحدهما لذبح الأبقار والأغنام والآخر لذبح الدواجن وتوريد وتركيب المعدات اللازمة لذلك، كما سيوفر الذبح الإنساني الحلال للماشية والأغنام والدواجن، والإنتاج الصحي لمنتجات اللحوم، مع التركيز بشكل خاص على توفير الحلول التقنية الفعالة التي تلبي الطلبات التشغيلية لموقع أريحا والقوانين والأنظمة المحلية والمبادئ التوجيهية الدولية لسلامة الأغذية، والنظافة، و التخلص من نواتج الذبح بطرق صديقة للبيئة كالتخلص من الدم، ومحطة معالجة للمياه العادمة، وتوصيل خطوط الكهرباء مع شركة كهرباء القدس وتوفير المحولات اللازمة.

وفي سياق منفصل، تفقد الوزير الصالح مكاتب الصندوق والطواقم العاملة به، اطلع خلالها على سير العمل في برامج ودوائر الصندوق، مشيداً بالجهد المبذول والبرامج المقدمه من خلال الصندوق لما لها من دور فعال ومميز من أجل المساهمه في تحقيق التنمية المحلية والوصول إلى هيئات محلية قادرة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مثمناً الجهد المبذول من كافة العاملين في الصندوق.

وأكد الصالح على أهمية تحقيق الأهداف المرجوة من عمل الصندوق مؤكداً على أهمية العلاقة التكاملية بين وزارة الحكم المحلي والصندوق والمبنية على الشراكة الكاملة.

من جانبة ثمن مدير عام الصندوق محمد الرمحي زيارة وجولة الوزير إلى مكاتب الصندوق حيث يعتبر الصندوق المؤسسة التي تترجم سياسات الحكم المحلي الى برامج ومشاريع تحقق الأهداف الوطنية، مؤكداً بأن الصندوق مستمر ببرامجة الهادفة لدعم الهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن أسس مبنية على الشفافية والمساواة.