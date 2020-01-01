جمعية الشابات المسيحية تقدّم منحا لتمويل مشاريع لرياديات في الخليل

الخليل /سما/

أعلنت جمعية الشابات المسيحية في فلسطين، اليوم الثلاثاء، تقديم منح لتمويل مشاريع مدرّة للدخل لشابات رياديات في محافظة الخليل.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر بلدية بيت أمر شمال المحافظة، ضمن مشروع تعزيز المرونة الاقتصادية للشابات وتمكين المؤسسات المجتمعية النسائية “منارات”، الذي تنفذه الجمعية في ثماني قرى وبلدات شمال محافظة الخليل، بتمويل من صندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني (WPHF).

وتخلل اللقاء تقييم المشاريع التي قدمتها المجموعات المشاركة في مشروع “منارات”، الذي تنفذه الجمعية منذ شهر أيار 2020، ويهدف إلى تعزيز المرونة الاقتصادية للشابات وتشجيع مشاركتهن في صنع القرار على المستويات المختلفة.

وشارك في اللقاء، السكرتيرة العامة لجمعية الشابات المسيحية في فلسطين أمل ترزي، ومدير برنامج التمكين الاقتصادي في الجمعية وائل عبيدي، ومنسقة مشروع “منارات” مفتية علقم، والمساعدة الإدارية للسكرتيرة العامة للجمعية دانا قسيس، ومدير عام بلدية بيت أمر نور البدوي، ومديرة العلاقات العامة في البلدية إسلام عوض، ومجموعة من الشابات اللواتي يمثلن مجموعات مشروع “منارات” في القرى المختلفة.

وأكدت ترزي استمرار دعم الجمعية للشابات صاحبات المشاريع حتى بعد انتهاء المشروع، والاستعداد لتقديم كل الدعم والإرشاد لهن من خلال طاقم المشروع وإدارة الجمعية، مشددةً على أن التمكين الاقتصادي للمرأة والتوجه نحو العمل الخاص ومشاريع التشغيل الذاتي للنساء الشابات يعتبر رافعة مهمة في هذا الاتجاه.

وشكرت ترزي المجموعات المختلفة وطاقم المشروع على العمل الجاد خلال الفترة السابقة، والذي يتم تتويجه من خلال تقديم المنح للمشاريع المختلفة، وبلدية بيت أمر على استضافتها ورعايتها الدائمة لأنشطة المشروع.

بدوره، نقل البدوي تحيات رئيس البلدية نصري صبارنة وتقدير أهالي البلدة للدور الذي تقوم به جمعية الشابات المسيحية في فلسطين، مؤكدا تقديم كل المساندة والدعم لأنشطتها في البلدة والقرى المحيطة.

من جهته، أوضح عبيدي أن الجمعية عملت من خلال طاقم المشروع مع المجموعات المشاركة من ثماني قرى وبلدات في المحافظة بشكل مكثف خلال العام والنصف الماضي، بهدف تطوير المهارات الشخصية ومهارات الريادة وإدارة الأعمال والعمل عن بعد.

ولفت إلى مشاركة ما يزيد عن 160 شابة وما يزيد عن 40 من ممثلات المؤسسات النسائية في المناطق المستهدفة في الأنشطة المختلفة لمشروع “منارات”، والتي تم تتويجها اليوم بتقييم المشاريع الريادية للشابات المشاركات بالمشروع، والإعلان عن فوز خمس مجموعات منها بالمنح الخاصة بتمويل المشاريع، التي تقدّر قيمة كل منها بـ5000 دولار أميركي.

يذكر أنه خلال عملية التقييم، استعرضت المجموعات المشاركة مشاريعها والجدوى الاقتصادية منها، وناقشت كل مجموعة القضايا الأساسية المتعلقة بالمشروع مع الممثلين عن المجموعة. وفي نهاية العروض تم الإعلان عن المشاريع الخمسة الفائزة، ونقاش تفاصيل تنفيذها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.