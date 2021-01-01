الاحتلال يغلق جزء من مدخل قرية عزون عتمة بالسواتر الترابية

قلقيلية /سما/

اقدمت سلطات الاحتلال مساء اليوم الثلاثاء، على اغلاق جزء من مدخل قرية عزون عتمة بالسواتر الترابية بحجة القاء حجارة على مستوطنة شعري تكفا المقامة على اراضي القرية.

وقال عبد الكريم ايوب سكرتير المجلس القروي ان جنود الاحتلال قاموا ظهر اليوم بمداهمة القرية واستولوا على تصوير كاميرات عدد من المحال التجارية في القرية بحجة البحث عن ملقي الحجارة صوب منازل المستوطنين.

واوضح ايوب ان الاحتلال قام في وقت سابق بوضع حاجز على مدخل القرية وقام بمداهمة مدرسة البلدة المحاذية لجدار الفصل مدعين انه يتم القاء حجارة من داخل المدرسة صوب المستوطنة الامر الذي نفته الهيئة التدريسية خاصة وان الجدار في تلك المنطقة بارتفاع 5 امتار وفوقه شيك ما يحول دون ادعائهم.