  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الهباش يلتقي رئيس البرلمان الانتقالي في مالي

الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 09:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهباش يلتقي رئيس البرلمان الانتقالي في مالي



بامكو /سما/

التقى الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية مع رئيس البرلمان الانتقالي في جمهورية مالي ماليك دياو، وذلك اليوم الثلاثاء في مقر البرلمان الانتقالي في العاصمة بامكو . 

ووضع الهباش رئيس البرلمان المالي في صورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والخطوات التي تتخذها القيادة الفلسطينية للحفاظ على الحقوق الفلسطينية وبالذات في مدينة القدس المحتلة، على الرغم مما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي من سياسات وإجراءات عدوانية.

من جانبه أكد رئيس البرلمان الانتقالي لجمهورية مالي ماليك دياو، دعم بلاده المطلق لفلسطين وحقوق شعبها، وصولا لتمكينهم من تحقيق آمالهم وتطلعاتهم المشروعة تحت كل الظروف، حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف مشددًا على ثبات موقف بلاده من القضية الفلسطينية.

وقد جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات كافة.

ويرافق الهباش خلال زيارته الرسمية لجمهورية مالي أمين عام المجلس القضائي الشرعي القاضي جاد الجعبري، وقاضي محكمة رام الله والبيرة الشرعية فاروق عديلي، ومدير مكتب قاضي القضاة حمزة دعنا، بحضور سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مالي هادي شبلي .

#محمود الهباش #جمهورية مالي

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: ورقة مصرية جديدة للتهدئة في غزة ..وهذا ما ينتظره العمادي من دولة الاحتلال

جندي إسرائيلي في "وحدة 8200": تل أبيب تراقب كل مكالمة هاتفية في الضفة وغزة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

بالتنسيق مع بينت .. رئيس"الشاباك" الجديد يلتقى سرا الرئيس عباس في رام الله

صحيفة بريطانية تكشف هوية "انتحاري ليفربول": لاجئ عربي اعتنق المسيحية

نشر المئات من الوثائق السرية الإسرائيلية ذات التصنيف "الأمني الأعلى" عن طريق الخطأ

"الآسيوي" يرد على شكوى الأردن ويكشف جنس حارسة منتخب إيران

الأخبار الرئيسية

صحيفة: إدارة بايدن تستعد للإعلان عن إعادة فتح قنصلية القدس وسط ضغوط مكثفة للتراجع

البحرية الاسرائيلية

إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل حدث "مقلق" وقع أمس في بحر غزة

8 دول أعضاء تبرعت بـ 614 مليون دولار.. "أونروا": المجتمع الدولي يؤكد بأغلبية ساحقة دعمه للوكالة

عباس كامل

"قد يقود لانفراجة": مصر وإسرائيل تبحثان مقترحا جديدا لصفقة تبادل أسرى مع حماس

لقاءات قريبة مع حركتي حماس والجهاد: فتح والشعبية تواصلان التحضير للقاء ثنائي يمهد لمصالحة شاملة

الاتصالات الفلسطينية