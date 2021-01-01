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مسؤول كبير في الليكود في تصريح مفاجئ: “مستعدون لأن يكون غانتس رئيسًا للوزراء”

الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 09:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول كبير في الليكود في تصريح مفاجئ: “مستعدون لأن يكون غانتس رئيسًا للوزراء”



القدس المحتلة /سما/

قال عضو الكنيست عن حزب الليكود ديفيد بيتان، اليوم (الثلاثاء)، إن حزبه “مستعد للسماح لبيني غانتس بتولي منصب رئيس الوزراء في ظل حكومة يكون فيها الليكود قويا ومهيمنا”. وفق قناة 11″ كان” الاسرائيلية

وانتقد في وقت لاحق زعيم حزبه بنيامين نتنياهو لانتهاكه اتفاق التناوب مع جانتس، قائلا: “الواقع أثبت أننا مخطئون – لقد فقدنا السلطة”.

وأشار بيتان في بداية  حديثه إلى الجريمة لدى فلسطينيي 48، وهاجم حكومة بينيت لابيد قائلاً: “منذ تغيير الحكومة اكتسبت الجريمة لدى فلسطينيي 48 زخماً واضحاً تماماً، فهم يلاحظون  الضعف فيها، والحكومة السابقة لم تفعل مايكفي  أيضًا ، ولكن عندما قررت أن تعمل عملت بشكل جيد للغاية. “.

وفي سياق حديثه، اعترف بيتان أنه كان من الخطأ انتهاك اتفاق التناوب مع جانتس : “لقد أثبت الواقع أننا كنا مخطئين، فقدنا السلطة ، ولو حافظنا على الاتفاق – لكان اليوم نتنياهو  رئيس الوزراء البديل”.

وأضاف أن حزب الليكود “مستعد للسماح لجانتس بتولي منصب رئيس الوزراء في ظل حكومة يكون فيها الليكود قويا ومهيمنا”، ومطالبتنا بتغيير زعيم الحزب – هذا ليس شيئًا يمكننا الاتفاق معه”.

عندما سئل عما إذا كان يعرف عن وجود أذن صاغية  على الجانب الآخر لهذه القضية ، أجاب: انا الاحظ أنه يوجد هناك ولكن الأمر لم ينضج بعد”.

#حزب الليكود #ديفيد بيتان #بيني غانتس #بنيامين نتنياهو #اسرائيل #الحكومة الاسرائيلية

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