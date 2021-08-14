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اشتية يصل أوسلو للمشاركة في اجتماع المانحين وعقد لقاءات ثنائية مع الحكومة النرويجية

الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 07:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يصل أوسلو للمشاركة في اجتماع المانحين وعقد لقاءات ثنائية مع الحكومة النرويجية



رام الله / سما /

 وصل رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة النرويجية أوسلو للمشاركة في اجتماع المانحين (AHLC)، وعقد لقاءات ثنائية مع الحكومة النرويجية.

وسيستعرض رئيس الوزراء أمام اجتماع المانحين غدا الأربعاء، الوضع المالي الصعب الذي تعيشه الحكومة، وسيدعو إلى الضغط على إسرائيل لوقف خصوماتها من أموال الضرائب الفلسطينية، وكذلك زيادة هذه الدول مساعداتها لكي تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها.

وسيبحث رئيس الوزراء في لقاءات ثنائية مع نظيره النرويجي، ووزيرة الخارجية، ورئيسة البرلمان، وشخصيات رسمية أخرى، سبل تعزيز العلاقات الثنائية الفلسطينية النرويجية.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #النرويج #اجتماع المانحين AHLC #الحكومة النرويجية

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