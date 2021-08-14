لهذا السبب.. "مصلحة السجون" تنقل أسرى من "جلبوع" إلى سجون الأخرى

القدس المحتلة / سما /

أعلنت ما تُسمى" مصلحة السجون" التابعة للاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الثلاثاء، أنّه تم البدء بإجلاء 140 أسيرًا من جناحي 1 و4 من سجن "جلبوع"، وتم توزيعهم على السجون الأخرى.

وأشارت مصلحة السجون، إلى أنّ ذلك جاء بهدف تنفيذ مشروع تحصين السجن من قبل قسم الهندسة والبناء بوزارة الدفاع ومصلحة السجون لمنع حالات الهروب.

وتمكّن 6 أسرى وهم محمود ومحمد العارضة وزكريا الزبيدي ويعقوب القادري وأيهم كممجي ومناضل انفيعات، من انتزاع حريتهم قبل نحو شهرين ونصف، من سجن "جلبوع" عبر فتحة نفق تم حفرها في مرحاض السجن، ولكنّ قوات الاحتلال تمّكنت من إعادة اعتقالهم.