بعد خصامٍ طويل.. الموحدة تشكر القائمة المشتركة

القدس المحتلة / سما /

شكرت القائمة العربية الموحدة، القائمة المشتركة على موقفها واستعدادها لدعم قانون الكهرباء الذي تقدم به النائب وليد طه عن الموحدة.

وقالت الموحدة في بيان لها إنها مستعدة لمساعدة القائمة العربية المشتركة في تحصيل مطالب الشعب الفلسطيني في أراضي48 عبر موقعها في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي.

وأشارت القائمة المشتركة إلى أنها قادرة على تجنيد أوسع تأييد لها في الائتلاف لتحقيق مطالب الفلسطينيين في أراضي48، وتابعت، “نشكر المشتركة على موقفها بدعم قانون الكهرباء”.

واعتبرت الموحدة تأييد المشتركة لقانون الكهرباء بداية نحو فهم قواعد اللعبة، مضيفةً، “المشتركة بدأت تعي أن الموحدة تخوض حربًا ضروسًا ضد السياسات العنصرية وتمضي قدمًا لتغيير هذه السياسات من أجل مصلحة مجتمعنا العربي.. قد نختلف بالآراء والنهج والأسلوب، ولكن تبقى مصلحة شعبنا ومجتمعنا هي الأهم”.

ودعت القائمة العربية الموحدة، القائمة المشتركة عبر بيانها إلى التعاون وإنهاء المناكفات السياسية.

وختمت الموحد بيانها بالقول: “من باب التوضيح، وليس من باب المناكفة، نشير إلى أن القانون الذي تقدّمت به المشتركة يتعلق فقط بالبيوت التي بنيت قبل عام 1987 ولم يحصل على دعم الائتلاف، وهدفنا الآن تمرير قانون يخدم أكبر شريحة ممكنة من أبناء مجتمعنا بعد التوصل لصيغة تحظى بدعم أوسع ما يمكن من الأحزاب”.