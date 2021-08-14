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تمديد اعتقال الأسير المهندس محمد الحلبي من غزة

الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 06:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
تمديد اعتقال الأسير المهندس محمد الحلبي من غزة



القدس المحتلة / سما /

أفاد نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي مدد اعتقال الأسير المهندس محمد الحلبي من غزة لمدة 90 يوما، في جلسة عقدت اليوم الثلاثاء، تحمل رقم 167.

وأكد النادي أن "الاحتلال يواصل الضغط عل الحلبي للقبول في صفقة، مقابل ذلك يرفض الأسير الحلبي الاعتراف بأي من التهم الموجهة إليه".

وأشار إلى أن المهندس الحلبي (42 عامًا) من غزة، هو المدير السابق لمكتب مؤسسة "الرؤية العالمية" في غزة، وكان الاحتلال قد اعتقله في العام 2016، وتعرض لتحقيق وتعذيب قاس استمر 52 يومًا، إذ رفض الاعتراف بالتهم المنسوبة إليه، ويُعاني الأسير الحلبي من آثار التعذيب الذي تعرض له غاية اليوم، لا سيما في قدرته على السمع، علمًا أنه متزوج وهو أب لخمسة أطفال.

هذا، ومن الجدير ذكره أن عدة رسائل دولية وبيانات صدرت عن مؤسسات حقوقية دولية طالبت الاحتلال بشكلٍ واضح بأن يطلق سراح الأسير الحلبي.

#تمديد اعتقال #الاسير محمد الحلبي

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