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بلدية بيت لحم ستقيم سوق الميلاد في شارع النجمة والاعلان عن مؤتمر صحفي

الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 06:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية بيت لحم ستقيم سوق الميلاد في شارع النجمة والاعلان عن مؤتمر صحفي



بيت لحم / سما /

 اعلنت بلدية بيت لحم عن عزمها اقامة سوق الميلاد الواحد والعشرين وذلك في الثاني من الشهر القادم ولمدة عشرة ايام وسيتم افتتاحه من الساعة الثالثة وحتى الساعة التاسعة مساء وذلك ضمن احتفالات الاعياد الميلادية المجيدة لهذا العام.

واعلنت البلدية ان السوق سيقام هذا العام في شارع النجمة وذلك في اطار الجهود لاحيائه اقتصاديا وهو الشارع التاريخي الذي يمر عبره موكب البطاركة وصولا الى ساحة المهد لتراوس قداس منتصف الليل بمناسبة الاعياد المجيدة.

يشار الى ان سوق الميلاد هو تقليد سنوي بدأت تقيمه بلدية بيت لحم منذ عقدين من الزمن بمشاركة شركات ومؤسسات محلية واجنبية لعرض مواد استهلاكية وتراثية لها ارتباط بمناسبة ميلاد السيد المسيح عليه السلام.

في ذات السياق دعت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين وشركة “ميديا بلس” الى حضور وتغطية وقائع المؤتمر الصحفي الخاص باطلاق فعاليات قافلة الميلاد للعام 2021 بحضور الوزير الدكتور رمزي خوي رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين وذلك يوم الجمعة القادم الساعة الواحدة والنصف ظهرا في مقر الرئاسة بمدينة بيت لحم.

#بلدية بيت لحم #احتفالات الاعياد الميلادية

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