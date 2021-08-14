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جامعة بوليتكنك فلسطين ومركز يوليش الالماني ينشران بحثاً علمياً حول تطبيقات الأسمدة الحيوية في فلسطين

الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 06:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
جامعة بوليتكنك فلسطين ومركز يوليش الالماني ينشران بحثاً علمياً حول تطبيقات الأسمدة الحيوية في فلسطين



رام الله / سما /

نشر الباحث الدكتور شرف الطردة والأستاذة اشواق النجار من كلية العلوم التطبيقية/ تخصص الاحياء التطبيقية وبالشراكة مع الدكتورة كريستينا كوخندورف والدكتور ارند كون من معهد يوليش للابحاث/ ألمانيا ورقة علمية بعنوان “استخدام الطحالب الدقيقة و الفحم الحيوي “البيوتشار” في التسميد الزراعي لنبات الشعير الفلسطيني صنف الريحان تحت تأثير الملوحة” في المجلة العلمية المُتخصصة . Agronomy (Q1, IF: 3.17)

وتأتي أهميّة هذا البحث من خلال أهميّة الحفاظ على الموروث الحيوي الفلسطيني “البذور البلدية”، وضرورة مواجهة خطر ملوحة التربة في فلسطين، بالإضافة الى إيجاد حلول حيوية لمشكلة انخفاض خصوبة التربة من خلال استخدام “مستخلص الطحالب” و”الفحم الحيوي – البيوتشار” على شكل سماد حيوي من اجل النقل الامن للعناصر الغذائية للنبات من مصادر ملوثة. لقد تضمن هذا البحث تركيزاً على تأثير الأسمدة الحيوية المذكورة سابقاً على تعزيز نمو النبات وتحسين خواص التربة المتأثرة بالملوحة العالية والفقيرة من خلال زيادة كل من السعة الحقلية للتربة والعناصر الغذائية.

ويمثل هذا البحث ثمرة من ثمرات التعاون المُشترك بين مركز أبحاث يوليش في ألمانيا وكلية العلوم التطبيقية بجامعة بوليتكنك فلسطين من خلال منحة جسر العلوم الألماني الفلسطيني (PGSB) لمشروع رسالة الماجستير للطالبة أشواق ضمن مشروع COMPASSES من خلال التعاون الألماني الفلسطيني(PalGer) . و تجدر الاشارة ايضا الى انّ أ. اشواق النجار مُنخرطة في برنامج الدكتوراه و بإشراف كل من د. شرف الطردة من جامعة بوليتكنك فلسطين ود. ارند كون من مركز ابحاث يوليش.

#جامعة بوليتكنك فلسطين #مركز يوليش الالماني

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