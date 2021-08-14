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المالكي يلتقي نظيره الأردني على هامش مؤتمر الأونروا

الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 06:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يلتقي نظيره الأردني على هامش مؤتمر الأونروا



رام الله / سما /

التقى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، مع نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، على هامش الاجتماع الوزاري الدولي حول الأونروا المنعقد اليوم الأربعاء، في بروكسل.

ناقش الطرفان العلاقات الثنائية، وضرورة استمرار العمل والتنسيق بين الأردن وفلسطين في مواجهة الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية غير القانونية في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس. كما بحث الطرفان التعاون المشترك، وسبل التحرك الدولي لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي والشرعية الدولية.

ووضع الوزير المالكي نظيره الأردني بصورة آخر المستجدات السياسية، وتطرق الى العقبات التي تضعها اسرائيل وحكومة بينت أمام تحقيق السلام بين الجانبين، من خلال استمرارها في التوسع الاستيطاني وطرح المزيد من عطاءات البناء في المستوطنات المقامة على ارض دولة فلسطين، مخالفة بذلك كافة قرارات الشرعية الدولية، والنداءات لوقفها، بالإضافة الى اجندات الحكومة الاسرائيلية المتطرفة والتي تقوم على أساس عدم الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، وغيرها من الاجراءات والممارسات الهادفة لمنع حصول الشعب الفلسطيني من استقلاله وتجسيد دولته.

كما أشار الوزير المالكي الى الوضع الاقتصادي، خصوصا في ظل قرب انعقاد اجتماع المانحين في أوسلو، واستعرض الوضع المالي الصعب الذي تمر به دولة فلسطين، كونه الأصعب منذ أعوام، نتيجة استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموال المقاصة، الأمر الذي سيؤثر على وفاء الحكومة بالتزاماتها المالية كافة.

في نهاية اللقاء، أشاد الوزير المالكي بـجهود المملكة بقيادة الملك عبدالله الثاني، لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك ووقف العدوان على غزة، والدور الأردني الفاعل في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني وحقوقه.

#الخارجية الفلسطينية #رياض المالكي #أيمن الصفدي #الاردن

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