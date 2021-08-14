وزير الخارجية الأردني: «الأونروا» تعرضت لعملية تصفية سياسية

عمان /سما/

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الثلاثاء، أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين”الأونروا” تعرضت لعملية تصفية سياسية، محذرا من أن الخطر يهدد حياة ملايين الفلسطينيين الذين يعانون من ظروف إنسانية في غاية الصعوبة.

وقال الصفدي, إن “حياة أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني في خطر، أكثر من 500 ألف طفل فلسطيني حقهم في التعلم في خطر، وأيضا حق النساء والأطفال برعاية صحية في خطر”.

وأضاف الصفدي، أن”الأونروا” تواجه تحديات مالية خطرة”، مؤكدا أن عدم الحصول على دعم المالي يعني التأثير المباشر على حياة أشخاص يحصلون على معونات من الوكالة، سواء في التعليم أو الصحة.

وتابع وزير الخارجية الأردني، “هنالك حاجة لحوالي 100 مليون دولار لدعم الأونروا لهذا العام لكي تستمر بتقديم خدماتها، كل عام في شهر يونيو نبدأ بالتساؤل في حال كانت مدارس الأونروا ستفتح أبوابها أم لا، وأن موظفيها سيحصلون على رواتبهم أم لا”.

وأردف الصفدي، “يجب أن نجد حلاً لدعم مالي مستدام للأونروا بوضع ميزانية لـ3 سنوات مقبلة”.

ومن جانبه، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين”الأونروا”، فيليب لازاريني، إن المنظمة تحتاج إلى 800 مليون دولار سنويا لاستئناف خدماتها.

وقال لازاريني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية الأردن في بروكسل، إن أي محاولة جديدة لإضعاف الأونروا سيكون له عواقب غير محمودة.