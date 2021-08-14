مصر تؤكد دعمها دور «الأونروا» في خدمة اللاجئين الفلسطينيين

القاهرة /سما/

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الثلاثاء، على أهمية الدور الحيوي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين”الأونروا”، منذ تأسيسها عام 1949، في توظيف وإغاثة وتقديم الخدمات الأساسية للأشقاء من اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدًا دعم مصر للوكالة وما تقوم به من دور لخدمة اللاجئين الفلسطينيين.

وقال شكري، خلال كلمته في مؤتمر المانحين، إن الوكالة ساهمت في تحسين حياة الملايين من اللاجئين، وساهمت في التخفيف من تداعيات وضعهم الإنساني، على الرغم من التحديات الكثيرة التي واجهتها الوكالة خلال تلك السنوات.

وشارك شكري، الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، في المؤتمر الوزاري الدولي بشأن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا”، والذي عُقد في بروكسل برئاسة مشتركة من الأردن والسويد.

وصرَح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري أعرب عن أهمية تأمين التمويل المُستدام لعمليات الأونروا وبرامجها، وأهمية مواصلة مساهمات المانحين الرئيسيين والمجتمع الدولي التي لا غنى عنها من أجل تمكين الوكالة من تنفيذ مهمتها النبيلة، مؤكدًا دعم مصر للوكالة وما تقوم به من دور لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، ومثنيًا على مبادرة الأردن والسويد بالدعوة لعقد هذا المؤتمر الهام.

وشدد الوزير المصري على أهمية استعادة الأفق السياسي، سعيًا نحو تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة، وبما يُحقق السلام العادل والدائم والشامل في الشرق الأوسط.

وتوجه شكري بالشكر إلى كل من الأردن والسويد لرئاستهما المشتركة للمؤتمر، وكذا إلى بلجيكا لاستضافتها الناجحة لفعالياته، وأيضًا إلى سكرتارية الأونروا ومفوضها العام على جهدهم المتواصل لمساندة اللاجئين الفلسطينيين.