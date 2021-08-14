  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

السعودية تمنح جنسيتها لـ37 شخصية عربية وإسلامية بارزة

الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 06:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تمنح جنسيتها لـ37 شخصية عربية وإسلامية بارزة



الرياض /سما/

حصلت شخصيات عربية وإسلامية بارزة، على الجنسية السعودية، بمقتضى قرار ملكي بتجنيس خبراء وعلماء.

والخميس، أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارا بـ"منح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة".

وأوضح القرار أن "فتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية، يأتي للإسهام في تعزيز عجلة التنمية والبيئة الجاذبة لاستثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين".

ووفق وسائل إعلام محلية، بينها فضائية "العربية"، فقد منحت السلطات السعودية جنسية بلادها لـ37 شخصية عربية وإسلامية، أبرزهم مصطفى تسيريتش المفتي السابق في البوسنة والهرسك، وحسين الداودي عضو المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي.

كما شملت القائمة أيضا المؤرخ العراقي عبد الله صالح عبد الله، ومحمد الحسيني، أمين عام المجلس الإسلامي العربي في لبنان وأحد علماء المذهب الشيعي، ومناهل عبدالرحمن ثابت، السيدة المصنفة ضمن أذكى 30 شخصًا على قيد الحياة.

وحصل على الجنسية السعودية من الأطباء، عماد تليجة، استشاري الأمراض المعدية، وفاروق عويضة، استشاري جراحة القلب، وعماد الدين كنعان، استشاري الأمراض العصبية، وخالد حموي، استشاري الباطنة وزراعة الكلى، ومحمد غياث جميل، استشاري العناية المركزة.

وأجرت السعودية مؤخرا، تعديلا على قانون الجنسية، بحيث يجوز منح الجنسية لغير السعوديين بشروط بينها بلوغ سن الرشد، واكتساب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن 10 سنوات متتالية، وأن يكون سليم العقل والجسم.

ومنذ سنوات، تشهد المملكة انفتاحا ومتغيرات عديدة شملت التخلي عن قوانين وأعراف رسمية كانت معتمدة منذ عقود، وأبرز التغيرات السماح للنساء بقيادة السيارة، ودخولهن ملاعب كرة القدم، والسماح لهن بممارسة مهن كانت حكرا على الرجال.

#السعودية #الحصول على الجنسية السعودية

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: ورقة مصرية جديدة للتهدئة في غزة ..وهذا ما ينتظره العمادي من دولة الاحتلال

جندي إسرائيلي في "وحدة 8200": تل أبيب تراقب كل مكالمة هاتفية في الضفة وغزة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

بالتنسيق مع بينت .. رئيس"الشاباك" الجديد يلتقى سرا الرئيس عباس في رام الله

صحيفة بريطانية تكشف هوية "انتحاري ليفربول": لاجئ عربي اعتنق المسيحية

نشر المئات من الوثائق السرية الإسرائيلية ذات التصنيف "الأمني الأعلى" عن طريق الخطأ

"الآسيوي" يرد على شكوى الأردن ويكشف جنس حارسة منتخب إيران

الأخبار الرئيسية

8 دول أعضاء تبرعت بـ 614 مليون دولار.. "أونروا": المجتمع الدولي يؤكد بأغلبية ساحقة دعمه للوكالة

عباس كامل

"قد يقود لانفراجة": مصر وإسرائيل تبحثان مقترحا جديدا لصفقة تبادل أسرى مع حماس

لقاءات قريبة مع حركتي حماس والجهاد: فتح والشعبية تواصلان التحضير للقاء ثنائي يمهد لمصالحة شاملة

medium_2021-08-14-5a8853fb32

بينت: يوجّه الجيش للاستعداد للحرب القادمة وغانتس: سنواصل فعل ما يلزم لمواجهة إيران

غوتيريش لمؤتمر المانحين في بروكسل: "أونروا" تواجه أزمة وجود

الاتصالات الفلسطينية