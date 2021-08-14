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الكشف عن تفاصيل لقاءات السفيرة الامريكية ليندا توماس غرينفيلد في اسرائيل

الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 06:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن تفاصيل لقاءات السفيرة الامريكية ليندا توماس غرينفيلد في اسرائيل



القدس المحتلة / سما /

 بحثت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، في إسرائيل، الملفين الفلسطيني والإيراني مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ومسؤولين رفيعين.

وبدأت السفيرة غرينفيلد، الإثنين، سلسلة لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين تستكملها، الثلاثاء، قبل أن تتوجه الأربعاء إلى الأراضي الفلسطينية للقاء مسؤولين هناك.

وذكرت متحدثة بعثة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة أوليفيا دالتون، في بيان، الثلاثاء، إن "غرينفيلد اجتمعت الإثنين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت والرئيس إسحاق هرتصوغ ووزير الخارجية يائير لابيد ووزيرة النقل ميراف ميخائيلي".

وقالت: "ناقشت غرينفيلد مع بينيت العلاقات العميقة والدائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والتزامنا المشترك بمحاربة التحيز ضد إسرائيل في الأمم المتحدة والعدوان الإيراني في المنطقة".

وأضافت: "كررت غرينفيلد تعهد الرئيس جو بايدن بعدم السماح لإيران بتطوير سلاح نووي".

وتابعت: "أعادت غرينفيلد التأكيد خلال اجتماعها بوزير الخارجية لابيد على التزام إدارة بايدن-هاريس بتعزيز اتفاقيات إبراهيم واتفاقيات التطبيع ودعمها".

ولفتت دالتون في هذا السياق أن توماس غرينفيلد "جددت موقف الولايات المتحدة بشأن الحفاظ على حل الدولتين الذي تعيش فيه إسرائيل بسلام وأمن إلى جانب دولة فلسطينية ديمقراطية وقابلة للحياة، كما ناقشت الخطوات العملية للحد من التوترات".

وأضافت: "أكدت غرينفيلد في كل من اجتماعاتها مع المسؤولين على أن الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء يستحقون تدابير متساوية من الحرية والأمن والازدهار، وهذا أمر مهم بحد ذاته ويمثل وسيلة لتعزيز آفاق حل الدولتين".

وتوماس غرينفيلد هي أول مسؤولة أمريكية رفيعة المستوى تزور إسرائيل منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة نفتالي منتصف العام الجاري.

#سفيرة الولايات المتحدة #الامم المتحدة #ليندا توماس غرينفيلد

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