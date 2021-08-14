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"قد يقود لانفراجة": مصر وإسرائيل تبحثان مقترحا جديدا لصفقة تبادل أسرى مع حماس

الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 06:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
"قد يقود لانفراجة": مصر وإسرائيل تبحثان مقترحا جديدا لصفقة تبادل أسرى مع حماس



القدس المحتلة / سما /

بحث الوفد الأمني الإسرائيلي مع المسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصرية، مخططا جديدا لإجراء صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة "حماس"، بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس"، اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن المقترح الجديد قد يفضي إلى انفراجة في هذا الملف.

وذكر التقرير أن المخطط الجديد يتضمن حلولا للقضايا التي أثارت مخاوف الجانب الإسرائيلي، منوهة الى أنه تم حظر نشر تفاصيله.

وأوضح التقرير أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، لم يبدِ موافقته بعد على هذا المخطط كما لم يتم طرحه بعد للتداول في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).

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