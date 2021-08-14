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تعليق الدوام في جامعات الخليل حتى نهاية الأسبوع بسبب الأحداث المؤسفة

الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 06:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعليق الدوام في جامعات الخليل حتى نهاية الأسبوع بسبب الأحداث المؤسفة



الخليل / سما /

 قال محمد ابو دبوس رئيس مجلس اتحاد الطلبة في جامعة بوليتكنك فلسطين، ان اتحادات الطلبة في جامعة الخليل وبوليتكنك فلسطين والقدس المفتوحة في محافظة الخليل، وحركة الشبيبة الطلابية والاطر الطلابية في هذه الجامعات قرروا تعيق الدوام فيها حتى نهاية الاسبوع الحالي.

وأضاف ابو دبوس:" نأسف على الاحداث التي وقعت اليوم في جامعة الخليل، وعلى الجميع ان يدرك بأنه يجب الحفاظ على حرمة وقدسية حرم الجامعات الفلسطينية سواء في الخليل او في الوطن ككل، لا يجوز بأي حالة من الاحوال نقل المشاكل والاحداث العشائرية على داخل حرم هذه الجامعات".

وناشد ابو دبوس، باسم اتحادات الطلبة والاطر الطلابية، محافظ الخليل والمؤسسة الامنية والعقلاء في محافظة الخليل ووجه الخير بالتدخل لحل الزمة والخلاف بين عائلتي العويوي ابو عيشة والجعبري، واعادة الأمن والأمان لمحافظة الخليل.

#جامعات الخليل #شجار عائلي #تعليق الدارسة

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