إسرائيل تعلن عن مشروعين لصناعة "الهاي تِك" في المجتمع العربي

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن مشروعين لإقامة مجمعَين للتكنولوجيا العالية (هاي تِك) في المجتمع العربي بالناصرة وكفر كنا.



وأوضحت قناة "كان" العبرية، أنه سيتم تسويق أراضٍ لمصانع ومصالح تعمل في مجال التكنولوجيا العالية.



وأكدت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربيبائي، ونائبها يائير غولان، أن المشروعين سيضمنان مصادر دخل لعائلات كثيرة وسيساهمان في انخفاض نسبة الجريمة بالمجتمع العربي وزيادة معدل فرص العمل للنساء فيه.



وأشارت القناة العبرية، إلى أنه من المقرر أن يوفر المشروعان 200 فرصة عمل لسكان المنطقة العرب.