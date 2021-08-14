  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

إسرائيل تعلن عن مشروعين لصناعة "الهاي تِك" في المجتمع العربي

الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تعلن عن مشروعين لصناعة "الهاي تِك" في المجتمع العربي



القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن مشروعين لإقامة مجمعَين للتكنولوجيا العالية (هاي تِك) في المجتمع العربي بالناصرة وكفر كنا.
 
وأوضحت قناة "كان" العبرية، أنه سيتم تسويق أراضٍ لمصانع ومصالح تعمل في مجال التكنولوجيا العالية.
 
وأكدت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربيبائي، ونائبها يائير غولان، أن المشروعين سيضمنان مصادر دخل لعائلات كثيرة وسيساهمان في انخفاض نسبة الجريمة بالمجتمع العربي وزيادة معدل فرص العمل للنساء فيه.
 
وأشارت القناة العبرية، إلى أنه من المقرر أن يوفر المشروعان 200 فرصة عمل لسكان المنطقة العرب.

#الاقتصاد الإسرائيلية #مشاريع #المجتمع العربي #الداخل المحتل

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: ورقة مصرية جديدة للتهدئة في غزة ..وهذا ما ينتظره العمادي من دولة الاحتلال

جندي إسرائيلي في "وحدة 8200": تل أبيب تراقب كل مكالمة هاتفية في الضفة وغزة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

بالتنسيق مع بينت .. رئيس"الشاباك" الجديد يلتقى سرا الرئيس عباس في رام الله

صحيفة بريطانية تكشف هوية "انتحاري ليفربول": لاجئ عربي اعتنق المسيحية

نشر المئات من الوثائق السرية الإسرائيلية ذات التصنيف "الأمني الأعلى" عن طريق الخطأ

"الآسيوي" يرد على شكوى الأردن ويكشف جنس حارسة منتخب إيران

الأخبار الرئيسية

عباس كامل

"قد يقود لانفراجة": مصر وإسرائيل تبحثان مقترحا جديدا لصفقة تبادل أسرى مع حماس

لقاءات قريبة مع حركتي حماس والجهاد: فتح والشعبية تواصلان التحضير للقاء ثنائي يمهد لمصالحة شاملة

medium_2021-08-14-5a8853fb32

بينت: يوجّه الجيش للاستعداد للحرب القادمة وغانتس: سنواصل فعل ما يلزم لمواجهة إيران

غوتيريش لمؤتمر المانحين في بروكسل: "أونروا" تواجه أزمة وجود

الجيش

تقديرات اسرائيلية: الجيش يخطط لمعركة متواصلة وقابلية اشتعال الأوضاع في غزة والضفة مرتفعة

الاتصالات الفلسطينية