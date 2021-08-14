السلطات الإسرائيلية تحجز على أملاك الفنان معين الأعسم وتحوله للاعتقال المنزلي

القدس المحتلة / سما /

حوّلت السلطات الإسرائيلية الفنان معين الأعسم للحبس المنزلي بعد اعتقاله يوم الإثنين الماضي والتحقيق معه حول شبهات عمله في السوق السوداء والتهرب من دفع الضرائب حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وذكرت مصادر محلية، أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الإثنين الماضي الفنان معين الأعسم وحققت معه، ثم أطلقت سراحه للحبس المنزلي لمدة شهر، مع منعه إقامة أي حفل غنائي في مناطق الضفة الغربية.

وتابعت أن سلطة الجمارك والضرائب حجزت على كافة ممتلكات الأعسم وأمواله ومركباته بزعم عمله في السوق السوداء وتهربه من دفع الضرائب والتجارة دون إصدار فواتير. "الجرمق الاخباري"