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السلطات الإسرائيلية تحجز على أملاك الفنان معين الأعسم وتحوله للاعتقال المنزلي

الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
السلطات الإسرائيلية تحجز على أملاك الفنان معين الأعسم وتحوله للاعتقال المنزلي



القدس المحتلة / سما /

حوّلت السلطات الإسرائيلية الفنان معين الأعسم للحبس المنزلي بعد اعتقاله يوم الإثنين الماضي والتحقيق معه حول شبهات عمله في السوق السوداء والتهرب من دفع الضرائب حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وذكرت مصادر محلية، أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الإثنين الماضي الفنان معين الأعسم وحققت معه، ثم أطلقت سراحه للحبس المنزلي لمدة شهر، مع منعه إقامة أي حفل غنائي في مناطق الضفة الغربية.

وتابعت أن سلطة الجمارك والضرائب حجزت على كافة ممتلكات الأعسم وأمواله ومركباته بزعم عمله في السوق السوداء وتهربه من دفع الضرائب والتجارة دون إصدار فواتير.   "الجرمق الاخباري"

#السلطات الإسرائيلية #اسرائيل #معين الاعسم #الضفة الغربية

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