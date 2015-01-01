  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نستعد لسيناريوهات مختلفة قريبة وبعيدة

بينت: يوجّه الجيش للاستعداد للحرب القادمة وغانتس: سنواصل فعل ما يلزم لمواجهة إيران

الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينت: يوجّه الجيش للاستعداد للحرب القادمة وغانتس: سنواصل فعل ما يلزم لمواجهة إيران



القدس المحتلة / سما /

أجرى رئيس حكومة اسرائيل نفتالي بينت، عصر اليوم، زيارة لمناورة فرعية لتشكيل جاعش، 

وأوضح  مكتب نفتالي بينيت، أنه وخلال الزيارة أجرى رئيس الحكومة تقييما للوضع مع وزير الجيش الاسرائيلي بني غانتس ورئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي

وقال بينت خلال زيارته: إنه "بغض النظر عما يحدث بين إيـران والقوى العظمى، فنحن بالتأكيد قلقون من عدم وجود قدرة وصلابة كافية في مواجهة الانتهاكات الإيرانية، لذلك "إسرائيل" ستدافع عن نفسها بنفسها".

ونوه بينت الى أن الموافقة على الموازنة مهم بشكل خاص للجيش الذي يمكنه أن يخطط موارده بشكل مناسب ويتدرب بشكل مستمر ومكثف، ويستثمر كل ما يحتاجه في الاستعداد للحرب القادمة.

وأشار الى أن الجيش يتدرب اليوم على نطاق واسع جدًا وعلى مستوى عالٍ من الكفاءة، مضيفا: نحن محاطون بالتحديات الأمنية والهدف هو الاستفادة من فترات الهدوء النسبي لبناء القوة، لذلك نحن نستعد لسيناريوهات مختلفة قريبة وبعيدة

بدوره، أكد وزير الامن الإسرائيلي، بيني غانتس، أن إسرائيل ستواصل مواجهة إيران على جميع الجبهات، بما في ذلك في الساحة الشمالية التي تشمل لبنان وسوريا.

وقال غانتس، خلال تفقده قوات الفرقة الـ36 المشاركة في مناورات كبيرة تجريا حاليا شمال إسرائيل مع رئيس الوزراء، نافتالي بينيت: "نحن بالطبع نتابع كل ما يحصل في جميع الجبهات. نراقب حاليا سياسات إيران داخل إيران في سياق البرنامج النووي وعلى صعيد قوتها في الخارج ونفوذها في سوريا ولبنان".

وتابع غانتس: "من الضروري أن يعمل العالم لمواجهة إيران، وإسرائيل مستعدة لفعل كل ما يلزم في جميع الجبهات وخاصة في الجبهة الشمالية".

وتأتي تصريحات غانتس في ظل الاستئناف المخطط للمفاوضات حول إحياء الاتفاق النووي مع إيران والقوى العالمية في فيينا أواخر نوفمبر.

وقالت إسرائيل مرارا إنها تعتبر الصفقة المبرمة عام 2015 غير كافية لردع طموح إيران، التي تصفها بالتهديد الأول، في مجال تطوير الأسلحة النووية، كما أكدت مرارا عزمها منع التمركز العسكري الإيراني في سوريا ولبنان.

#الحكومة الاسرائيلية #نفتالي بينت #اسرائيل #الجيش الإسرائيلي #ايران #البرنامج النووي الإيراني #الاتفاق النووي الايراني

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: ورقة مصرية جديدة للتهدئة في غزة ..وهذا ما ينتظره العمادي من دولة الاحتلال

جندي إسرائيلي في "وحدة 8200": تل أبيب تراقب كل مكالمة هاتفية في الضفة وغزة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

تقرير: خلافات أميركية – إسرائيلية تهدد العلاقات بينهما.. تعرف على تفاصيلها

بالتنسيق مع بينت .. رئيس"الشاباك" الجديد يلتقى سرا الرئيس عباس في رام الله

صحيفة بريطانية تكشف هوية "انتحاري ليفربول": لاجئ عربي اعتنق المسيحية

نشر المئات من الوثائق السرية الإسرائيلية ذات التصنيف "الأمني الأعلى" عن طريق الخطأ

الأخبار الرئيسية

غوتيريش لمؤتمر المانحين في بروكسل: "أونروا" تواجه أزمة وجود

بينت

هآرتس تتساءل: هل أعدت إسرائيل خطتها الجديدة إذا غيرت واشنطن سياستها حيال إيران؟

الجيش

تقديرات اسرائيلية: الجيش يخطط لمعركة متواصلة وقابلية اشتعال الأوضاع في غزة والضفة مرتفعة

"لازاريني" من بروكسل : التهديدات التي تواجها الاونروا ستؤدي الى كارثة بشرية لا تتحملها المنطقة

3 وفيات و87 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

الاتصالات الفلسطينية