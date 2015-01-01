بينت: يوجّه الجيش للاستعداد للحرب القادمة وغانتس: سنواصل فعل ما يلزم لمواجهة إيران

القدس المحتلة / سما /

أجرى رئيس حكومة اسرائيل نفتالي بينت، عصر اليوم، زيارة لمناورة فرعية لتشكيل جاعش،

وأوضح مكتب نفتالي بينيت، أنه وخلال الزيارة أجرى رئيس الحكومة تقييما للوضع مع وزير الجيش الاسرائيلي بني غانتس ورئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي

وقال بينت خلال زيارته: إنه "بغض النظر عما يحدث بين إيـران والقوى العظمى، فنحن بالتأكيد قلقون من عدم وجود قدرة وصلابة كافية في مواجهة الانتهاكات الإيرانية، لذلك "إسرائيل" ستدافع عن نفسها بنفسها".

ونوه بينت الى أن الموافقة على الموازنة مهم بشكل خاص للجيش الذي يمكنه أن يخطط موارده بشكل مناسب ويتدرب بشكل مستمر ومكثف، ويستثمر كل ما يحتاجه في الاستعداد للحرب القادمة.

وأشار الى أن الجيش يتدرب اليوم على نطاق واسع جدًا وعلى مستوى عالٍ من الكفاءة، مضيفا: نحن محاطون بالتحديات الأمنية والهدف هو الاستفادة من فترات الهدوء النسبي لبناء القوة، لذلك نحن نستعد لسيناريوهات مختلفة قريبة وبعيدة

بدوره، أكد وزير الامن الإسرائيلي، بيني غانتس، أن إسرائيل ستواصل مواجهة إيران على جميع الجبهات، بما في ذلك في الساحة الشمالية التي تشمل لبنان وسوريا.

وقال غانتس، خلال تفقده قوات الفرقة الـ36 المشاركة في مناورات كبيرة تجريا حاليا شمال إسرائيل مع رئيس الوزراء، نافتالي بينيت: "نحن بالطبع نتابع كل ما يحصل في جميع الجبهات. نراقب حاليا سياسات إيران داخل إيران في سياق البرنامج النووي وعلى صعيد قوتها في الخارج ونفوذها في سوريا ولبنان".

وتابع غانتس: "من الضروري أن يعمل العالم لمواجهة إيران، وإسرائيل مستعدة لفعل كل ما يلزم في جميع الجبهات وخاصة في الجبهة الشمالية".

وتأتي تصريحات غانتس في ظل الاستئناف المخطط للمفاوضات حول إحياء الاتفاق النووي مع إيران والقوى العالمية في فيينا أواخر نوفمبر.

وقالت إسرائيل مرارا إنها تعتبر الصفقة المبرمة عام 2015 غير كافية لردع طموح إيران، التي تصفها بالتهديد الأول، في مجال تطوير الأسلحة النووية، كما أكدت مرارا عزمها منع التمركز العسكري الإيراني في سوريا ولبنان.